مصر: الدعوات الإسرائيلية لإقامة دولة فلسطينية بالسعودية متهورة

أدانت الخارجية المصرية اليوم السبت تصريحات مسؤولين إسرائيليين اقترحوا فيها إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية، ووصفتها بأنها "منفلتة ومتهورة".

وقالت الوزارة -في بيان اليوم السبت: "ترفض جمهورية مصر العربية بشكل كامل هذه التصريحات المتهورة والتي تمس بأمن المملكة وسيادتها، وتؤكد على أن أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واحترام سيادتها هو خط أحمر لن تسمح مصر بالمساس به، ويعد استقرارها وأمنها القومي من صميم أمن واستقرار مصر والدول العربية لا تهاون فيه".

وأضافت "تشدد جمهورية مصر العربية على أن هذه التصريحات الإسرائيلية المنفلتة تجاه المملكة العربية السعودية تعد تجاوزا مستهجنا وتعديا على كل الأعراف الدبلوماسية المستقرة، وإفتئاتا على سيادة المملكة العربية السعودية وعلى حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وفقا لخطوط الرابع من يونيو 1967".

يشار إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قال -في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية أمس الجمعة- إن "لدى السعودية ما يكفي من الأراضي لتوفير دولة للفلسطينيين"، وفق ما نقلت صحيفة جيروزاليم بوست.

ولدى سؤاله عن إقامة دولة فلسطينية كشرط للتطبيع مع السعودية، قال نتنياهو "لن أبرم اتفاقا من شأنه أن يعرض إسرائيل للخطر".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اقترح سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وإخلاءه من سكانه لتطوير مشاريع عقارية فيه، ثم عاد وقال أمس الجمعة إنه ليس مستعجلا في تنفيذ مقترحه.