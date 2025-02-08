مواجهات باقتحام جيش الاحتلال بلدات ومناطق في رام الله وبيت لحم

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدات كوبر شمال غرب رام الله، وسلواد شرقها، وجددت اقتحامها لقرية المغير، شمالا.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة كوبر، وأطلقت الرصاص الحي في الهواء، كما اقتحمت سلواد والمغير وداهمت منزل الأسير المحرر عماد أبو عليا.

وفي سياق متصل، أصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق بالغاز السام، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة بيت لحم.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وتمركزت في مناطق باب الزقاق، والسينما، والمدبسة، وحارة الفوغرة وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت.

كما أصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرين بالاختناق في منطقتي المدبسة وحارة الفواغرة حيث تتمركز قوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وداهمت منزل الأسير المحرر ضمن صفقة تبادل الأسرى أمجد طقاطقة، وتمركزت في المنطقة الغربية والمثلث، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام باتجاه المواطنين ما تسبب بإصابات بالاختناق عولجت ميدانيا.

في حين، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت إصابة لشاب بالرصاص الحي بالفخذ، بعد فقدان الاتصال به منذ 19 يوما.

وأضافت أن قوات الاحتلال احتجزت مركبة الاسعاف التي تنقل الشاب لمدة من الوقت قبل السماح لها بنقله إلى المستشفى.

المصدر / فلسطين أون لاين