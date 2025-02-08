وفد من حماس يلتقي المرشد الإيراني في طهران

التقى وفد من حركة حماس، برئاسة رئيس مجلس شورى الحركة محمد درويش، المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت، في طهران.

وضم وفد حماس كلا من القيادي "درويش"، والقياديين خليل الحية ونزار عوض الله.

ونشر حساب المرشد الإيراني على منصة "إكس"، صورا من اللقاء، في حين لم تذكر وسائل الإعلام الإيرانية أي تفاصيل عن الاجتماع.

وكانت إيران أكدت سابقا أن اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة يعد ّانتصارا للمقاومة الفلسطينية.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في تصريحات سابقة له إن شعب فلسطين وقف ضد الاحتلال الإسرائيلي، بقوة وكرامة وحقق هذا الإنجاز العظيم.

وكان المجلس القيادي لـ"حماس" قد بدأ جولة إقليمية أخيراً، زار فيها القاهرة ثم أنقرة، وأجرى مباحثات مع قادة البلدين، قبل أن يحل اليوم السبت ضيفاً على إيران.

ويأتي استقبال إيران قادة "حماس" بعد يوم من حسم المرشد الإيراني مسألة التفاوض مع الإدارة الأميركية الجديدة، معلناً رفضه قائلاً إن التجربة أثبتت أن التفاوض مع الولايات المتحدة "ليس ذكياً ولا مشرفاً ولا حكيماً"، وإن المفاوضات مع الولايات المتحدة "لن تحل مشاكل إيران".

وأكد خامنئي، وفق وكالة إرنا الإيرانية الرسمية، أن "التفاوض مع أميركا لا تأثير له في حل مشاكل البلاد، وعلينا أن ندرك هذه الحقيقة بشكل صحيح، يجب ألا يوهمونا بأن الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع تلك الحكومة سيؤدي إلى حل هذه المشكلة أو تلك، لا، لن تحل أي مشكلة عبر التفاوض مع أميركا، والتجربة الماضية أثبتت هذا الأمر".

المصدر / فلسطين أون لاين