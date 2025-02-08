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سلطات الاحتلال تجبر مقدسيين على هدم منزليهما

08 فبراير 2025 . الساعة 14:40 بتوقيت القدس
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أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنين فلسطينيين على هدم منزليهما ذاتيا في بلدتي جبل المكبر وأم طوبا في القدس المحتلة، بحجة البناء بدون ترخيص.

وأفاد المقدسي عمر وليد بشير، بأن بلدية الاحتلال في القدس أجبرته على هدم غرفة تبلغ مساحتها 35 مترا مربعا من منزله الذي يعيش فيه مع زوجته وطفلتيه في جبل المكبر.

كما اضطر المواطن أمجد أبو طير لهدم منزله في بلدة أم طوبا جنوب القدس، تفاديا لدفع تكاليف الهدم الباهظة في حال هدمهما الاحتلال.

وتبلغ مساحة منزل أبو طير 110 أمتار مربعة، ويؤوي 8 أفراد، وهو قائم منذ 25 عاماً.

ووفق معطيات محافظة القدس، فإن سلطات الاحتلال نفذت 439 عملية هدم في القدس منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى نهاية 2024، أكثر من 87 منها في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى.

وتتم أغلب عمليات الهدم في القدس بذريعة البناء دون ترخيص. ووفق تقارير للأمم المتحدة، فإن "نظام التخطيط التقييدي والتمييزي يجعل حصول الفلسطينيين في القدس على تراخيص البناء التي تشترطها إسرائيل أمرا في حكم المستحيل".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #جبل المكبر #هدم

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