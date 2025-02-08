خاتم نائبة مبعوث ترامب للشرق الأوسط يثير عاصفة أثناء لقاءها مع "عون"

لا يزال خاتم "نجمة داوود" الذى ارتدته نائبة المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط مورجان أورتاجوس، أثناء لقائها أمس الرئيس اللبنانى جوزيف عون فى قصر بعبدا ببيروت، يثير عاصفة من ردود الفعل لبنانيا وعربيا، خاصةً بعد التصريحات التي أطلقتها أورتاجوس وتوجيهها الشكر لـ(إسرائيل) وهو ما علق عليه بعض اللبنانيين قائلين: "إنها تشكر إسرائيل على تدميرها لبنان!".

وبدت يد أورتاجوس اليوم أثناء لقائها مع نجيب ميقاتي، بدون الخاتم، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت أزالته من إصبعها بعدما أثار جدلا.

نجمة داود

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا صورة خاتم أورتاجوس الذي يحمل نجمة داوود، أثناء مصافحتها للرئيس اللبناني.

واعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن ظهور الخاتم في لقاء رسمي قد يكون له دلالات سياسية خاصة في هذا التوقيت؛ خاصة وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يتمم انسحابه من الجنوب اللبناني بعد.

وعلق أحد ساسة لبنان حسن يعقوب، رئيس "حركة النهج" والبرلمانى السابق بلبنان، على "خاتم" أورتاجوس، قائلا إن ما أوصلنا إلى استقبالها وهي تصافح الرئيس عون بخاتم نجمة داوود هو أننا رحبنا بمن سبقها، هوكشتاين، الجندي الإسرائيلي، وهو يرتع في مقاهي لبنان وقلعة بعلبك مسوِّقًا لاتفاق الإذلال".

‏وشدد يعقوب على أن "شكرها لإسرائيل لأنها دمرت لبنان، كان صادما، وبعدها تذهب لتستمتع برؤية الدمار في جنوبنا".

أصل يهودي

وتعتبر أورغاتوس، التى تنحدر من أصل يهودي، أول مسؤول رفيع في إدارة ترامب يزور لبنان في ظل الهدنة الموقعة بين (إسرائيل) وحزب الله.

وجاء ضمن تصريحات أورتاجوس التى التى وصلت إلى بيروت الخميس في أول زيارة خارجية منذ توليها مهامها في إدارة الرئيس دونالد ترامب، "نحن ممتنون لحليفتنا (إسرائيل) على هزيمة حزب الله".







المصدر / فلسطين أون لاين