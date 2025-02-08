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نقل 7 من الأسرى المحررين للمستشفيات بسبب سوء وضعهم الصحي

08 فبراير 2025 . الساعة 14:09 بتوقيت القدس
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القيادي جمال الطويل ضمن الأسرى الذين تم نقل للمستشفيات بسبب سوء وضعه الصحي بعد تعرضه للضرب قبل الافراج عنه

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن عددا من الأسرى المحررين جرى نقلهم إلى المستشفيات وذلك بعد إطلاق سراحهم من سجون الاحتلال اليوم ضمن صفقة التبادل.

وأفاد الهلال الأحمر بنقل 7 من الأسرى للمستشفيات في مدينة رام الله، منهم القيادي في حركة حماس جمال الطويل.

وكشفت مصادر صحية عن تعرض القيادي الطويل للضرب المبرح لحظة الإفراج عنه، وكذلك أسرى آخرون.

وأفرجت سلطات الاحتلال اليوم عن 183 أسيراً فلسطينياً، ضمن الدفعة الخامسة من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بينهم 18 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد (مدى الحياة)، و54 أسيرا من ذوي الأحكام العالية، و111 أسيرا من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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