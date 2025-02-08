كشفت منصات تابعة لمستوطنين إسرائيليين اليوم السبت، عن هوية صاحب البندقية التي حملها مقاتل من كتائب القسام أثناء عملية تسليم الدفعة الخامسة من الأسرى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وبحسب المنصات فإن البندقية تعود لجندي من لواء "جولاني" وقد قتل في معارك طوفان الأقصى 7 أكتوبر 2023.

وفي السياق، قال موقع عدكونيم شوتفيم العبري: توثيق غير عادي من الإفراج عن المختطفين: عنصر من حماس يحمل سلاحا كان ملكا للرقيب تومر نجر، جندي من لواء جولاني قتل في هجوم 7 أكتوبر.

وحمل عناصر كتائب القسام أسلحة أتوماتيكية رشاشة تم اغتنامها من معارك السابع من أكتوبر 2023، والمعارك الميدانية.





المصدر / فلسطين أون لاين