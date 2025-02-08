الصِّحَّة بغزَّة: 26 شهيدًا و 5 إصابات وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال 48 ساعة

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنّ 26 شهيدًا ( منهم 22 شهيدًا انتشال، 4 شهداء جدد) و 5 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 48 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه تم إضافة عدد 572 شهيدًا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48,181 شهيدًا و 111,638 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.