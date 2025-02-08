فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كتائب القسَّام تسلِّم أسرى الاحتلال الثَّلاثة للصَّليب الأحمر في دير البلح.. كيف جرتْ مراسمُ الإفراج؟

الباحثة ملحيس: مخطط ترمب ضد غزة سيواجه مصير كل المشاريع الاستعمارية العالمية

"نحن الطوفان.. نحن اليوم التالي".. ضربة جديدة من القسام لنتنياهو

تحليل: ما هو المطلوب فلسطينيًا لمواجهة مخطَّط ترمب لتهجير سكان قطاع غزَّة؟

حماس: محاولات الاحتلال تنغيص الفرحة لن تغيِّر من حقيقة الانتصار

تعليقات حية من الإعلام العبري على أحداث الدفعة الخامسة من صفقة التبادل

العالقون في غزَّة.. مصائر مجهولة وأحلامٌ مؤجَّلة

حماس: المشاهد العظيمة لعملية تسليم أسرى الاحتلال تأكيدٌ أن يد شعبنا ومقاومته ستبقى العليا

استشهاد طفلتين بغزة جراء سقوط حائط إسمنتي من منزل تعرض للقصف

أزمة المياه... سكان شمالي غزة يقاومون للبقاء أحياء

الصِّحَّة بغزَّة: 26 شهيدًا و 5 إصابات وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال 48 ساعة

08 فبراير 2025 . الساعة 12:54 بتوقيت القدس
...
الصِّحَّة بغزَّة: 26 شهيدًا و 5 إصابات وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال 48 ساعة

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنّ 26 شهيدًا ( منهم 22 شهيدًا انتشال، 4 شهداء جدد) و 5 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة  خلال 48 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه تم إضافة عدد 572 شهيدًا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم  اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48,181 شهيدًا و 111,638 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

تويتر تويتر
#الحرب على غزة #شهداء غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة