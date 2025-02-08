فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس: محاولات الاحتلال تنغيص الفرحة لن تغيِّر من حقيقة الانتصار

تعليقات حية من الإعلام العبري على أحداث الدفعة الخامسة من صفقة التبادل

العالقون في غزَّة.. مصائر مجهولة وأحلامٌ مؤجَّلة

كتائب القسَّام تسلِّم أسرى الاحتلال للصَّليب الأحمر في دير البلح.. كيف جرتْ مراسمُ الإفراج؟

استشهاد طفلتين بغزة جراء سقوط حائط إسمنتي من منزل تعرض للقصف

أزمة المياه... سكان شمالي غزة يقاومون للبقاء أحياء

أول تعليق لترودو على تصريحات ترامب بتحويل بلاده للولاية الـ 51 لأمريكا

كمينٌ مشترك للقسَّام وسرايا القدس في طولكرم وهذه تفاصيله

الضفة الغربية: الاحتلال يُداهم منازل أسرى سيُفرج عنهم في الدُّفعة الخامسة من "طوفان الأحرار"

"من بينهم مراسل الجزيرة".. سفر الدُّفعة السابعة من مرضى وجرحى قطاع غزة عبر معبر رفح

حماس: محاولات الاحتلال تنغيص الفرحة لن تغيِّر من حقيقة الانتصار

08 فبراير 2025 . الساعة 10:57 بتوقيت القدس
...
حماس: محاولات الاحتلال تنغيص الفرحة لن تغيِّر من حقيقة الانتصار

قال مكتب الشهداء والأسرى والجرحى بحركة المقاومة الإسلامية حماس، إنَّ مشهد استقبال الأسرى والتفاف الجماهير حولهم رسالة واضحة بأن شعبنا لا ينسى أسراه.

وأشار المكتب في بيان صحفي، إلى أنه سيعود اليوم ضمن الدفعة الخامسة 183 أسيرًا إلى ميادين الحرية بقرار من المقاومة، بينهم 18 محكومًا بالمؤبد، و54 من ذوي الأحكام العالية، إضافة إلى 111 أسيرًا من غزة اعتقلهم الاحتلال بعد 7 أكتوبر، مؤكدًا أن الحرية تُنتزع بالعزيمة والتضحيات، لا بمنّة المحتل.

وشدد على أن الاحتلال رغم بطشه، عاجز عن كسر إرادة الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنَّ هذه اللحظات التي تعمّ بها فرحة الحرية هي تأكيد على أن معركة الأسرى جزء لا يتجزأ من معركة التحرير.

وقدّم التحية لشعبنا العظيم على صموده وتلاحمه مع الأسرى المحررين، شادًّا على أيادي المقاومة الباسلة التي فرضت هذه المعادلة، وأجبرت الاحتلال على إطلاق سراح الأبطال رغمًا عنه.

وجدد المكتب تأكيده، أن محاولات الاحتلال تنغيص الفرحة لن تغير من حقيقة الانتصار، بل تكشف مدى ارتباك العدو وإحباطه.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#صفقة التبادل #طوفان الأقصى #طوفان الأحرار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة