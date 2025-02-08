حماس: محاولات الاحتلال تنغيص الفرحة لن تغيِّر من حقيقة الانتصار

قال مكتب الشهداء والأسرى والجرحى بحركة المقاومة الإسلامية حماس، إنَّ مشهد استقبال الأسرى والتفاف الجماهير حولهم رسالة واضحة بأن شعبنا لا ينسى أسراه.

وأشار المكتب في بيان صحفي، إلى أنه سيعود اليوم ضمن الدفعة الخامسة 183 أسيرًا إلى ميادين الحرية بقرار من المقاومة، بينهم 18 محكومًا بالمؤبد، و54 من ذوي الأحكام العالية، إضافة إلى 111 أسيرًا من غزة اعتقلهم الاحتلال بعد 7 أكتوبر، مؤكدًا أن الحرية تُنتزع بالعزيمة والتضحيات، لا بمنّة المحتل.

وشدد على أن الاحتلال رغم بطشه، عاجز عن كسر إرادة الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنَّ هذه اللحظات التي تعمّ بها فرحة الحرية هي تأكيد على أن معركة الأسرى جزء لا يتجزأ من معركة التحرير.

وقدّم التحية لشعبنا العظيم على صموده وتلاحمه مع الأسرى المحررين، شادًّا على أيادي المقاومة الباسلة التي فرضت هذه المعادلة، وأجبرت الاحتلال على إطلاق سراح الأبطال رغمًا عنه.

وجدد المكتب تأكيده، أن محاولات الاحتلال تنغيص الفرحة لن تغير من حقيقة الانتصار، بل تكشف مدى ارتباك العدو وإحباطه.

المصدر / فلسطين أون لاين