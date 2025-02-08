تعليقات حية من الإعلام العبري على أحداث الدفعة الخامسة من صفقة التبادل

تنوعت تعليقات الإعلام العبري، والساسة الإسرائيليون على أحداث اليوم والذي جرى فيه تنفيذ الدفعة الخامسة من صفقة التبادل.

وبدى لافتا اهتمام وسائل الإعلام العبرية، في استعراض مقاتلي القسام، وأسلحتهم، إلى جانب اللافتة التي كانت خلف منصة تسليم الأسرى وما كتب عليها من شعار وصور، إضافة إلى التحريض على المنطقة التي جرى فيها تسليم الأسرى الإسرائيليين.

صحيفة "معاريف" كتبت: انتصار كامل؟ بينما نتنياهو في الولايات المتحدة... حماس جهزت مفاجأة على المنصة.

وكتب الصحفي نوعم أمير: دير البلح - انتبهوا إلى الشارع والمباني المحيطة به. هذه منطقة لم تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي، وذلك لأنها قدرت أن معظم الاسرى كانوا محتجزين هناك".

وأضاف: "في الوقت الحالي، هذه هي المنطقة الوحيدة في القطاع المناسبة للعيش، ومن المرجح أن حماس ستحتفظ دائماً بالاسرى هناك، وهناك ستحافظ على مركز سيطرتها في القطاع.

في "إسرائيل اليوم"، كتب الصحفي الإسرائيلي، شاحار كليمان: "تستعد حماس لإطلاق سراح أوهاد بن عامي، وإيلي شرابي، وأور ليفي صباح اليوم (السبت)، وأقامت المسرح الذي تماهى مع إطلاق سراح أسرى سابقين وعليه رسائل دعائية من المنظمة الإرهابية".

وكتبت منصات عبرية معلقة على منصة تسليم الأسرى: على المسرح في دير البلح، الذي تجمع حوله عناصر حماس، ظهرت شعارات مختلفة للمنظمة الإرهابية. ومن بين ما جاء: "نحن الطوفان - نحن اليوم التالي"، بالعبرية والعربية. كلمة "طوفان" تعني طوفان الأقصى، وهو اسم هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكتب على لافتة أخرى "النصر الكامل" - في إشارة إلى رئيس الوزراء نتنياهو، الذي استخدم هذا الشعار مرارا وتكرارا في خطاباته وتصريحاته المختلفة.

وفي منصات عبرية أخرى علقت قائلة: "استغلت حماس الفرصة ضمن برنامجها الدعائي لتمجيد عدد من كبار قادتها الذين تم اغتيالهم وهم: 1. مروان عيسى الذي شيع جنازته أمس في البريج. 2. أيمن نوفل قائد لواء الوسطى. 3. غازي أبو طماعة. 4. رائد ثابت ".

وعلى موقع أخبار من الميدان العبري: وثائق أخرى لتجهيزات حماس للإفراج عن المختطفين وسط قطاع غزة

أما موقع أخبار قبل الجميع العبري فعلق قائلا: حماس توجه رسالة للعالم أجمع:" نحن طوفان الأقصى، نحن الباقون في اليوم التالي".

ونشر موقع أخبار قبل الجميع العبري صورة من نقطة التسليم في دير البلح، فيما كتبت صفحة سابير ليبكين العبرية: بجوار المنصة في دير البلح: عنصر من حماس بساق مبتورة يحمل سلاحا.

وعلّق موقع عدكونيم شوتفيم العبري: مرة أخرى، حماس تعرض أسلحة إسرائيلية نهبتها من قوات الجيش الإسرائيلي في السبت الأسود.

أما مشهد المواطنين من حول منصة التسليم فعلقت عليه القناة 12 بقولها: توثيق لغزيين وهم يتسلقون لمشاهدة استعراض القوة الذي قامت به حماس في دير البلح، استعدادًا لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

ومن ناحية أخرى رأت القناة 12 العبرية أن حماس اختارت تسليم الأسرى هذه المرة في منطقة سكنية مأهولة، ربما كإشارة لترامب الذي ادّعى أن قطاع غزة مدمّر بالكامل وغير صالح للسكن.

وبحسب دورون كدوش - إذاعة جيش الإسرائيلي فإنه سيتم إطلاق سراح 183 أسيرًا فلسطينيًا غدًا وفق الآتي:

- سيتم إطلاق سراح 111 مواطنًا من غزة تم اعتقالهم خلال العملية البرية بعد 7 أكتوبر.

- سيتم إطلاق سراح 42 أسيرًا إلى الضفة الغربية.

- سيتم إطلاق سراح 20 أسيرًا من غزة.

- سيتم إطلاق سراح 7 أسرى محكومين بالمؤبدات وترحيلهم للخارج.

- سيتم إطلاق سراح 3 أسرى إلى القدس











المصدر / فلسطين أون لاين