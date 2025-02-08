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"من بينهم مراسل الجزيرة".. سفر الدُّفعة السابعة من مرضى وجرحى قطاع غزة عبر معبر رفح

"من بينهم مراسل الجزيرة".. سفر الدُّفعة السابعة من مرضى وجرحى قطاع غزة عبر معبر رفح

08 فبراير 2025 . الساعة 10:17 بتوقيت القدس
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"من بينهم مراسل الجزيرة".. سفر الدُّفعة السابعة من مرضى وجرحى قطاع غزة عبر معبر رفح

توجهت الدفعة السابعة من مرضى وجرحى قطاع غزة، صباح اليوم السبت، للعلاج في الخارج عبر معبر رفح البري جنوب القطاع.

وحسب مصادر صحفية، فإن الدفعة السابعة  تشمل 50 فلسطينيًا من المرضى والجرحى يسافرون اليوم من معبر رفح لتلقي العلاج خارج القطاع ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وتقوم منظمة الصحة العالمية بالتنسيق لخروج نحو 50 مريضا وجريحا منهم أطفال للعلاج خارج قطاع غزة.

ويتوقع أن يسافر الصحفي الجريح فادي الوحيدي الذي أصيب خلال حرب الإبادة في شمال غزة، لاستكمال علاجه في الخارج.

وفي 31 يناير المنصرم، قالت وزارة الصحة في بيان إنه "سيتم خروج أول فوج من المرضى والجرحى للسفر عبر معبر رفح البري، اعتبارا من تاريخ 1 فبراير/ شباط 2025".

وأوضحت أنها ستتواصل "مع المرضى والمرافقين لترتيب إجراءات السفر حسب الكشف الموافق عليه من أطراف العلاقة وذلك هاتفيا".

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، ستعيد قوات جيش الاحتلال انتشارها حول معبر رفح وسيُسمح لجميع المدنيين الفلسطينيين المرضى والجرحى بالعبور عبره.

وفي 19 يناير المنصرم، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس والاحتلال "الإسرائيلي"، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.  

المصدر / فلسطين أون لاين
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#سفر المرضى #طوفان الأقصى #فتح معبر رفح البري

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