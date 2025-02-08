استشهاد طفلتين بغزة جراء سقوط حائط إسمنتي من منزل تعرض للقصف

استشهد طفلتين وأصيب طفل ثالث من نفس العائلة في مدينة غزة، جرّاء سقوط حائط إسمنتي من منزل تعرض للقصف بطائرات الاحتلال، وذلك وفق ما أفاد به رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف.

وشدد معروف في تصريح له اليوم السبت، على ضرورة الإسراع بإدخال المعدات والآليات الثقيلة وتوفير الوقود والسماح بوصول الطواقم الفنية المتخصصة للتعامل مع الأنقاض والركام وفحص البيوت المدمرة جزئيا حتى يتوقف عداد الشهداء.

وادخال المعدات والآليات الثقيلة إحدى بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة وسلطات الاحتلال والذي بدأ عمليا في الـ 19 من يناير الماضي من جانب "البرتوكول الإنساني"، إلا أن الاحتلال يماطل في تنفيذ ذلك.

المصدر / فلسطين أون لاين