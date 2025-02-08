كمينٌ مشترك للقسَّام وسرايا القدس في طولكرم وهذه تفاصيله

تمكنت المقاومة الفلسطينية من إيقاع قوة من جيش الاحتلال بكمين محكم في بين الحيين الجنوبي والشرقي لمدينة طولكرم.

وقالت سرايا القدس في بلاغ عسكري، إنه وبعد عودة الاتصال بإحدى تشكيلاتها القتالية أكدوا تمكنهم برفقة كتائب القسام وشباب الثأر والتحرير في تمام الساعة 12:20 بعد منتصف الليلة من إيقاع قوة مشاة إسرائيلية قوامها 20 جندياً بالقرب من بناية يتخذها الاحتلال ثكنة عسكرية بكمين محكم.

وأكدت، أن المقاومين أمطروا القوة الإسرائيلية بزخات كثيفة من الرصاص المباشر من المسافة صفر محققين إصابات مؤكدة.

وقالت، إن العملية جاءت وفاء لروح الشهيد الطفل صدام رجب من بلدة كفر اللبد بطولكرم، الذي قتله جنود الاحتلال بدم بارد.

وأمس الجمعة، قالت كتائب القسام- كتيبة طولكرم، إنه "بعد عودة الاتصال بإحدى تشكيلاتنا القتالية.. نؤكد تنفيذ عملية إطلاق نار تجاه جنود الاحتلال بمحيط مخيم طولكرم، برفقة سرايا القدس وشباب الثأر والتحرير".

ومن جهتها، استهدفت كتائب الأقصى- شباب الثأر والتحرير بالاشتراك مع سرايا القدس وكتائب القسام بالرصاص قوة من جيش الاحتلال في محيط مخيم طولكرم.

ويواصل الاحتلال عدوانه على طولكرم ومخيمها، وسط عمليات تفتيش وتخريب لمنازل الاهالي، مع استمرار العمليات العسكرية والتدمير الممنهج للبنية التحتية والمنازل.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات