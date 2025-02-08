"رُفعتْ السِّرِّية".. رئيس الشَّاباك يعترف: لقد فشلنا في منع هجوم السابع من أكتوبر

اعترفَ رئيس المخابرات الداخلية "لإسرائيلية" "الشاباك" رونين بار بالفشل في كشف هجوم حركة المقاومة الإسلامية حماس على الاحتلال "الإسرائيلي" يوم السابع من أكتوبر 2023.

ونقلت القناة 12 العبرية عن بار قوله "لقد فشلت المؤسسة الأمنية للأسف مع هجوم 7 أكتوبر".

وذكرت القناة، أنها نشرت تصريحات لرئيس جهاز "الشاباك" بعد رفع السرية عن اجتماع كان قد عقده قبل شهرين مع مسؤولي الأمن في مستوطنات غلاف غزة.

وقال بار خلال اللقاء الذي حضره أيضاً مسئول تجنيد العملاء في الشاباك لمنطقة قطاع غزة ومسئول المنطقة الجنوبية في الشاباك إن قدرات الشاباك في القطاع كانت مقيّدة قبل الحرب معترفاً بالفشل على مستوى الجهاز برمته.

وأضاف قائلاً: "لقد فشلت المنظومة الأمنية برمتها وجئت هنا لأطلب منكم العفو".

وتحدث بار عن أنه وخلافاً لتصريحات قادة آخرين في "الأمن الإسرائيلي" بأنهم اعتقدوا بأن حركة حماس مرتدعة قبل هجوم السابع من أكتوبر فلم يصرح أحد من الشاباك بأن حماس مرتدعة.

وقال رونين بار عند سؤاله عن فشل الاتصال بمنسقي أمن المستوطنات بغلاف غزة في السابع من أكتوبر: "أحد الدروس التي تعلمناها هو أنه كان ينبغي لنا أن نكون على اتصال مع عناصر الأمن في الغلاف، لكننا لم نفعل وبالتالي كنا نفتقر إلى المعلومات الدقيقة حول طبيعة التهديد هناك في ذلك الوقت".

المصدر / فلسطين أون لاين