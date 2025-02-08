الضفة الغربية: الاحتلال يُداهم منازل أسرى سيُفرج عنهم في الدُّفعة الخامسة من "طوفان الأحرار"

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم السبت، حملة اقتحامات واعتقالات في مجن وقرى الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتداءات على المواطنين وخاصةً على ذوي الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم ضمن الدفعة الخامسة في المرحلة الأولى من صفقة طوفان الأحرار.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إنّ قوات الاحتلال داهمت منازل في مدن وقرى محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلتين لعددٍ من ذوي الأسرى الفلسطينيين المنوي الإفراج عنهم اليوم ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى في صفقة طوفان الأحرار، وخلال المداهمات خرَّبت محتويات المنازل.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير القيادي في حماس جمال الطويل في منطقة أم الشرايط بالبيرة، وحذرت عائلته من القيام بأي احتفالات.

وقالت ابنته المحررة بالدفعة السابقة بشرى الطويل، إن جنود الاحتلال هددوا باعتقال كل أفراد العائلة في حال كانت هناك أية مظاهر احتفالية بتحرر والدها.

وفي رام الله، داهمت قوات الاحتلال منزلي عائلتي الأسيرين المنوي الإفراج عنهم بالصفقة اليوم، رأفت حامد وعاطف الصالحي، ووجهت ذات التهديدات لعائلتهما، كما داهمت منازل الأسرى ناصر الدين صقر التميمي ويوسف محمد مزهر وعبد الرحمن يحيى ومسلم داود يحيى.

وأعلن مكتب إعلام الأسرى، أمس الجمعة، عن أسماء الدفعة الخامسة من الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من صفقة "طوفان الأحرار"، وذلك بعد تسليم المقاومة الفلسطينية أسماء الأسرى الصهاينة.

وأوضح المكتب أن هذه الدفعة تضم 183 أسيرًا، بينهم 18 محكومًا بالمؤبد، و54 أسيرًا من ذوي الأحكام العالية، و111 أسيرًا من غزة اعتقلهم الاحتلال بعد 7 أكتوبر.

المصدر / وكالات