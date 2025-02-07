الاحتلال ينوي تعذيب الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم غدًا بـ "فيديو دمار غزّة"

وكالات/ فلسطين أون لاين

في إطار الحرب النفسية، أعدت شعبة العمليات في جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتعاون مع مصلحة السجون فيديو مدته 3 دقائق سيتم عرضه على الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم غدا السبت.

وقال الصحفي في موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي ليران تماري، "سيتمكن الأسرى الفلسطينيون الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية يوم السبت، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى مع حماس، من مشاهدة مقطع فيديو يظهر الدمار في غزة.

وبحسب يديعوت أحرونوت فإن مقطع الفيديو يوثق مستوى الدمار الذي لحق بقطاع غزة نتيجة للحرب التي بدأت بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، باعتبار أنه لم يكن لدى العديد من هؤلاء الأسرى الذين كانوا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد أو لسنوات طويلة سوى القليل من المعلومات عن الأحداث التي جرت في الخارج.

ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، سيتم عرض هذا المقطع خلال المرحلة الخامسة من صفقة التبادل بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية، حيث يُعرض على الأسرى فور إخراجهم من زنازينهم عبر شاشات التلفزيون في السجون.

وتظهر في الفيديو مشاهد التدمير الذي طال البنية التحتية والمنازل في قطاع غزة نتيجة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.

ويأتي هذا بعد أسابيع من الإجراءات القمعية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث تم إجبارهم على ارتداء أساور تحمل رسائل تهديد واضحة، بما في ذلك العبارة التوراتية "الشعب الأبدي لا ينسى، أطارد أعدائي وأدركهم". كما تم تكبيل أيدي الأسرى في طريقهم للخروج، في خطوة أثارت غضبًا واستنكارًا دوليًا.

وفي الإطار، أعلن الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة، أسماء الأسرى "الإسرائيليين" المقرر الإفراج عنهم في الدُّفعة الرابعة ضمن المرحلة الأولى في صفقة "طوفان الأقصى"، غدًا السبت.

وقال أبو عبيدة في تغريدةٍ عبر قناته على تيليجرام، إنه "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد السبت الموافق 08-02-2025م عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: الياهو داتسون يوسف شرابي- اور ابراهم ليشها ليفي- اوهاد بن عامي.

وفي الإطار، أفاد مكتب إعلام الأسرى، أنه وبعد تسليم المقاومة الفلسطينية أسماء أسرى العدو، سيتم الإفراج غداً وفي إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل، عن 18 أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد، و54 أسيراً من الأحكام العالية، و111 أسيراً من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد الـ7 من أكتوبر .