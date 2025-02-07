بمخيَّم البريج...كتائب القسَّام تشيَّع جثمان نائب قائدها العامِّ مروان عيسى

غزة/ فلسطين أون لاين

شيع آلاف الفلسطينيين جثمان مروان عيسى نائب القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة في مخيم البريج وسط قطاع غزة، بمشاركة العشرات من عناصر كتائب "القسام"، حيث جابوا شوارع المخيم قبل مواراته الثرى في المقبرة.

وانطلقت مراسم التشييع في نادي "خدمات البريج" بعد أداء صلاة الجمعة والجنازة، وسط حضور مكثف لعناصر "كتائب القسام" وحشد كبير من الفلسطينيين الذين هتفوا للمقاومة وصمودها.

وردد المشيعون هتافات منددة بالإبادة التي ارتكبتها إسرائيل على مدار أكثر من 15 شهرا، ورفعوا الأعلام الفلسطينية خلال المسيرة.

وفي 30 يناير/ كانون الثاني المنصرم؛ أعلن أبو عبيدة، متحدث "كتائب القسام"، استشهاد قائد هيئة أركان الكتائب محمد الضيف، وعدد من القادة خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، أبرزهم نائب القائد مروان عيسى، وقائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية غازي أبو طماعة، وقائد ركن القوى البشرية رائد ثابت، وقائد لواء خان يونس رافع سلامة.

ولد مروان عبد الكريم عيسى -المكنى أبا البراء- عام 1965 في مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة، فنشأ حاملا على عاتقه حلم العودة إلى القرية التي هُجّر منها أهله في "بيت طيما" بمدينة المجدل إبان النكبة عام 1948.

وتربع مروان عيسى رجل الظل واليد اليمنى لمحمد الضيف، ونائب القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام، وعضو المكتب السياسي والعسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على عرش قائمة الاغتيالات التي وضعتها (إسرائيل) على مدار عقود.





إذ كانت تقول (إسرائيل) إنه طالما ظلّ على قيد الحياة فإن ما تصفه بـ"حرب الأدمغة" بينها وبين حماس ستبقى متواصلة. ووصفته بأنه رجل "أفعال لا أقوال"، وتقول إنه ذكي جدا لدرجة "يمكنه تحويل البلاستيك إلى معدن".

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، تتواصل أعمال البحث عن جثامين شهداء فلسطينيين تحت أنقاض المنازل والمباني المدمرة، حيث يتسبب نقص الإمكانيات في صعوبة انتشال المئات منها.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.