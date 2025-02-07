حماس: ملتزمون بتطبيق اتِّفاق وقف إطلاق النَّار لتحقيق مصالح شعبنا

أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد اللطيف القانوع، أنَّ الحركة ملتزمة بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لتحقيق مصالح شعبنا.

وقال القانوع في تصريح للتلفزيون العربي، إنَّ الاحتلال لا يزال يماطل في تنفيذ البروتوكول الإنساني المتعلق بالإغاثة والإعمار.

وأشار إلى أنّ عدم التزام الاحتلال بالبروتوكول الإنساني قد يؤثر سلبًا على مرونة الحركة بشأن إتمام الصفقة.

ودعا الوسطاء لمضاعفة جهدهم والضغط على الاحتلال وإلزامه بتنفيذ البروتوكول الإنساني قبيل عملية التبادل غدًا.

وأشار إلى أنَّ عدم إيفاء الاحتلال والتزامه ببنود اتفاق وقف إطلاق النار قد يؤثر على مرونة الحركة وموقفها من عمليات التبادل القادمة.

وعبّر القانوع، عن تقديره لمواقف كل الدول التي رفضت تصريحات ومخطط ترمب بتهجير شعبنا داعيةً لترجمتها بخطوات لإفشال ذلك.

وجدّد تأكيده على أنّ الموقف الفلسطيني موحد ضد مشروع ترمب ونتنياهو بتهجير شعبنا و يلزمه إسناد عربي وإسلامي.

وفي 19 يناير المنصرم، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس والاحتلال "الإسرائيلي"، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.



المصدر / فلسطين أون لاين