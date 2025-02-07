البرغوثي: فرضُ ترمب عقوبات على "الجنايات الدَّولية" يمثل بطشًا بالقانون الدولي

أكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عقوبات على محكمة الجنايات الدولية يمثل "بطشًا بالقانون الدولي وتكريسًا لشريعة الغاب".

وندَّد البرغوثي في بيان، بقرار ترمب فرض عقوبات على محكمة الجنايات التي أصدرت مذكرة اعتقال في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يؤاف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضح، أن قرار ترمب فرض عقوبات على محكمة الجنايات الدولية يمثل بطشًا بالقانون الدولي وتكريسًا لشريعة الغاب التي تضع "إسرائيل" وحكامها فوق كل القوانين والأعراف الدولية"، لافتًا إلى أن القرار يُشرع لـ" إسرائيل" ارتكاب جرائم الحرب دون حسيب أو رقيب.

وأشار البرغوثي إلى أن القرار لن ينقذ مرتكبي جرائم الحرب من العزلة الدولية ومن الحساب الحتمي طال الزمن أو قصر.

وتابع، "ما يثير السخرية اتهام الفاسد سياسيًا وأخلاقيًا نتنياهو المتهم بارتكاب جرائم حرب لمحكمة الجنايات الدولية بالفساد".

وأمس الخميس، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع أمرًا تنفيذيًا لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، منتقدًا إصدارها أوامر اعتقال لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت.

واعتبر ترامب، أن الجنائية الدولية انخرطت في "أعمال غير مشروعة ولا أساس لها" تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل، و"ادعت -من دون أساس- اختصاصها على أفراد من الولايات المتحدة وبعض حلفائها بما في ذلك إسرائيل".

وقال ترامب إنه يعلن "حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع التهديد الذي تمثله جهود المحكمة الجنائية الدولية".

ويأتي توقيع ترامب على الأمر التنفيذي الذي يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي مساعي الجمهوريين لمعاقبة المحكمة، وذلك احتجاجا على مذكرتي اعتقال أصدرتهما بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات