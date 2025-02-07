الهمص: الاحتلال "الإسرائيلي" لا يلتزم بالبروتوكول الإنساني ولا أي تعهُّدات أخرى

أكد مدير المستشفيات الميدانية في غزة مروان الهمص، أنَّ الاحتلال "الإسرائيلي" لا يلتزم بالبروتوكول الإنساني ولا أي تعهدات أخرى.

وقال الهمص في تصريحات صحفية، إن "120 مريضاً فقط خرجوا للعلاج خارج قطاع غزة"، مشيرًا إلى أنّ بعض المرضى توفوا قبل أن يصل دورهم للعلاج في الخارج.

وأوضح، أنه يوجد قائمة تضم 35 ألف مريض بحاجة ماسة للعلاج خارج القطاع، منوهًا إلى أنّ 40% من مرضى الكلى توفوا لانعدام العلاج اللازم.

ولفت، إلى أنَّ الاحتلال يرفض دخول مستشفيات ميدانية لعلاج المرضى والجرحى، مؤكدًا أنه لا وجود لأي مستشفى أو مركز طبي في رفح باستثناء مستشفى ميداني واحد.

وذكر الهمص، أنّ 76 شاحنة مساعدات فقط دخلت القطاع تضم مواد طبية ليست من الأولويات.

ومن جهته، أوضح ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية ريك بيبركورن، أن الاحتياجات الصحية في قطاع غزة هائلة، وأن 18 مستشفى فقط من أصل 36 تعمل بشكل جزئي، و11 مستشفى ميدانيا.

وفي 19 يناير المنصرم، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس والاحتلال "الإسرائيلي"، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

المصدر / فلسطين أون لاين