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الاحتلال يشنُّ حملة اقتحامات ومُداهمات في الضَّفة والقدس

07 فبراير 2025 . الساعة 08:22 بتوقيت القدس
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شنَّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

في القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال منزلا لأسير خالد شوقي الحلبي (47 عاما)، وهددت العائلة وطالبتهم بعدم تنظيم أي فعاليات استقبال أو مظاهر احتفال بحال الإفراج عنه، ضمن الدفعات المقبلة من صفقة تبادل الأسرى، وذلك في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الحلبي في نيسان/ أبريل لعام 2002، وتعرض لتحقيق قاسٍ استمر عدة أشهر، وحُكم عليه بالسجن 28 عاما، أمضى منها حتى الآن 23 عاما، وخلال سنوات اعتقاله فقد والده وحرمه الاحتلال من وداعه.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال محيط الحرم القديم لجامعة النجاح بحي رفيديا، كما شنت عمليات دهم وتفتيش واعتلاء أسطح عدة منازل في محيط جامع الروضة برفيديا.

وفي رام الله، اقتحم الاحتلال مخيم الجلزون شمال المدينة، دون التبليغ عن اعتقالات، كما اقتحم  بلدة بيت كاحل شمالي الخليل.

المصدر / وكالات
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#اعتقالات في الضفة #طوفان الأقصى

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