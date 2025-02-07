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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 7 فبراير

07 فبراير 2025 . الساعة 07:51 بتوقيت القدس
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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 7 فبراير 

يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الجمعة الموافق 7 فبراير 2025، ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة وتبقى الأجواء مهيأة لسقوط زخات من الأمطار المتفرقة. 

وتتوقع الأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة مع ساعات النهار بشكل ملموس مع بقاء الجو بارداً مع جو غائم جزئي، في ساعات المساء والليل تعود الأجواء لتصبح شديد البرودة مع إحتمالية لتشكل الصقيع في مناطق واسعة من البلاد، والله تعالى أعلى وأعلم 

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم: 

- الأمطار: يوجد فرصة كبيرة لسقوط أمطار. 

- الأجواء نهارًا: غائمة جزئيا إلى غائمة. 

- الأجواء ليلًا: شديدة البرودة. 

- الرياح: نشطة على فترات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#طقس فلسطين #درجات الحرارة #الحالة الجوية #أمطار على خيام النازحين

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