الأونروا تطلق رابطًا جديداً لتسجيل وتحديث بيانات الأسر في قطاع غزة

غزة/ فلسطين أون لاين
أطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) رابطاً جديداً لتسجيل وتحديث بيانات الأسر في قطاع غزة.
يأتي هذا النظام الجديد في إطار جهودها لتسهيل إدارة بيانات المستفيدين وتقديم خدمات أكثر كفاءة وشفافية، بهدف تحسين خدماتها المقدمة للأسر في القطاع.
مزايا النظام الجديد
- إدارة وتحديث البيانات بسهولة: يتيح لك النظام إدارة معلوماتك الشخصية وتحديثها بكل سهولة وأمان.
- الوصول إلى المعلومات الشخصية بأمان: يمكنك الاطمئنان إلى أن معلوماتك الشخصية محمية وآمنة داخل النظام.
- تتبع الخدمات المتاحة: يمكنك من خلال النظام تتبع الخدمات التي تقدمها الأونروا لك، مما يساعدك على الاستفادة القصوى منها.
- المساهمة في تحسين الخدمات: يتيح لك النظام إمكانية تقديم ملاحظاتك واقتراحاتك لتحسين الخدمات المقدمة، مما يساهم في تطويرها لتلبية احتياجاتك بشكل أفضل.
خطوات التسجيل في النظام
- المعلومات الأساسية: قم بإدخال رقم هويتك وتاريخ ميلادك في الحقول المخصصة.
- المعلومات الإضافية: استكمل إدخال بقية المعلومات المطلوبة في الخانات المخصصة.
- التحقق والتأكيد: بعد الانتهاء من إدخال المعلومات، قم بالتحقق منها وتأكيدها.
- تسجيل الدخول: بعد إتمام عملية التسجيل، يمكنك تسجيل الدخول إلى النظام باستخدام رقم هويتك وكلمة المرور التي قمت بإنشائها.
ملاحظات مهمة:
تأكد من إدخال المعلومات بشكل صحيح ودقيق.
في حال وجود أي استفسارات أو مشاكل، لا تتردد في التواصل مع فريق الدعم الفني الخاص بالأونروا.
رابط نظام المستفيدين الإلكتروني الجديد، اضغط هنا