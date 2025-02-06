الأونروا تطلق رابطًا جديداً لتسجيل وتحديث بيانات الأسر في قطاع غزة

الوصول إلى المعلومات الشخصية بأمان: يمكنك الاطمئنان إلى أن معلوماتك الشخصية محمية وآمنة داخل النظام

الوصول إلى المعلومات الشخصية بأمان: يمكنك الاطمئنان إلى أن معلوماتك الشخصية محمية وآمنة داخل النظام .

الوصول إلى المعلومات الشخصية بأمان: يمكنك الاطمئنان إلى أن معلوماتك الشخصية محمية وآمنة داخل النظام .