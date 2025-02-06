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لأول مرة منذ 20 عاماً.. إقامة مستوطنة بـ "تجمع غوش عتصيون"..

حماس تدعو للتَّصدِّي لمشاريع الاحتلال الاستيطانيَّة وإفشال مخطَّط الضَّمِّ والتَّهجير

06 فبراير 2025 . الساعة 17:48 بتوقيت القدس
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حماس تدعو للتَّصدِّي لمشاريع الاحتلال الاستيطانيَّة وإفشال مخطَّط الضَّمِّ والتَّهجير
غزة/ فلسطين أون لاين

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس هارون ناصر الدين، أن إقامة الاحتلال لمستوطنة جديدة في تجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني بين الخليل وبيت لحم، والتي تعتبر الأولى من نوعها منذ 20 عاماً، هو سباق للاحتلال مع الزمن لتعجيل عملية تنفيذ مخطط الضم والتهجير، مؤكداً أنه سيفشل بصمود أبناء شعبنا ومقاومته.

وشدد ناصر الدين اليوم الخميس على أهمية ثبات أهلنا في الضفة الغربية والقدس، وعدم الرضوخ لتهديدات الاحتلال الإسرائيلي ومحاولات تهجير السكان، مشيراً إلى أن صمود شعبنا هو صمام الأمان لإفشال مطامع الاحتلال بتفريغ الضفة الغربية لصالح مزيد من المشاريع الاستيطانية.

وأوضح أن قضيتنا تمر بمرحلة حرجة وحساسة، خاصة مع زيادة مطامع الاحتلال بنهش مزيد من أراضي الضفة، وحالة الاستقواء بالولايات المتحدة الأمريكية والأوهام التي يسوقها ترمب للجمهور الصهيوني.

وبين القيادي في حماس أن ما تتعرض له الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، يستدعي استنهاض كل مكونات أمتنا وشعبنا، والتصدي لكل محاولات ومخططات الاحتلال لتصفية قضيتنا وفرض وقائع ميدانية جديدة لصالح المستوطنين.

وذكر ناصر الدين بأن أهالي الضفة لن يتخلوا عن شبر من أرضهم ولن يستسلموا لإرادة الاحتلال بتهجيرهم، مهما كلف ذلك من تضحيات وأثمان.

وشدد على أن المسؤولية تتعاظم على كل الأطراف دولياً ومحلياً، لمجابهة ممارسات حكومة الاحتلال المتطرفة، وخططها الاستعمارية التوسعية، والتي لا تستهدف الداخل الفلسطيني، بل تشكل خطراً محدقاً على الإقليم والمنطقة برمتها.

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#قطاع غزة #الاحتلال #الضفة الغربية #مخططات الضم والتهجير

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