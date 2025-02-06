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رغم اتفاق وقف إطلاق النار..

شهيد برصاص جيش الاحتلال في بلدة المغراقة شماليَّ النُّصيرات

06 فبراير 2025 . الساعة 15:55 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية
غزة/ فلسطين أون لاين

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة المغراقة شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مما يرفع حصيلة الشهداء رغم سريان وقف إطلاق النار منذ أمس إلى 4.

وأوضحت مصادر محلية، أن المواطن سليمان رشدي أبو غولة ارتقى برصاص قوات الاحتلال، أثناء تواجده في أرضه. مما أسفر عن استشهاده على الفور، وجرى نقل جثمانه إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وتُعد المنطقة التي تم استهدافها، هي منطقة سمح للمواطنين العودة لها وإلى منازلهم لتفقدها، لكنها مجاورة لمنطقة محظورة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

ويوم أمس، ارتقى 3 شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأصدرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، تقريرها الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة الذي استمرَّ 15 شهرًا، أن31 شهيدًا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، منهم 28 شهيدا انتشال وشهيد متأثر بجراحه، وشهيدين جديدين و4 إصابات  خلال 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان إلى 47,583 شهيدا و 111,633 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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#قطاع غزة #وقف إطلاق النار

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