جيش الاحتلال: لواء غولانيّ خسر 114 ضابطًا وجنديًّا منذ الحرب بغزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن لواء غولاني خسر 114 ضابطًا وجنديًا منذ بداية الحرب في غزة، قُتل اثنان منهم الليلة الماضية في حادثة سقوط رافعة بالمنطقة العازلة شمالي القطاع.

وأعلنَ جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس، مقتل ضابط وجندي في لواء جولاني وإصابة آخرين بسقوط رافعة جراء الأحوال الجوية العاصفة في شمال قطاع غزة.

وقال موقع "حدشوت هبيزك" العبري، إنَّ حدثًا صعبًا وقع في "غلاف غزة"، ما أدى لمقتل ضابط وجندي وإصابة 7 آخرين عقب انهيار مبنى ورافعة على الجنود "الإسرائيليين" بسبب قوة الرياح.

وأشارت المواقع العبرية إلى أنّ القتيلين هما ناداف كوهين ضابط برتبة مقدم ويخدم في صفوف الاحتياط بالكتيبة 51، والجندي نحمان رافائيل بن عامي"، مؤكدة أنّ كليهما ينتميان إلى لواء جولاني.

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرنوت، أنَّ الرافعة التي سقطت بفعل الرياح وقتلت ضابطًا وجنديًا، يستخدمها جيش الاحتلال منذ بداية الحرب على قطاع غزة، وترفع معدات المراقبة مثل الكاميرات والرادارات في المواقع العسكرية المؤقتة.