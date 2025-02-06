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"عشرات الآلاف من المواطنين يبيتون في العراء"

الصُّوفي: الأوضاع الإنسانيَّة في رفح كارثية ولا بدّ من تدخُّل دولي عاجل

06 فبراير 2025 . الساعة 13:05 بتوقيت القدس
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الصُّوفي: الأوضاع الإنسانيَّة في رفح كارثية ولا بدّ من تدخُّل دولي عاجل

قال رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي، إن الأوضاع الإنسانية في رفح كارثية، حيث يبيت عشرات الآلاف من المواطنين في العراء، وسط ظروف جوية قاسية من أمطار ورياح عاتية زادت من معاناتهم، واقتلعت الخيام المهترئة التي يحتمون بها.

وأشار الصوفي في تصريحات صحفية، إلى أن الأرقام الأولية تفيد بأن نحو 90% من الوحدات السكنية في المدينة طالها الدمار، فيما تعرضت حوالي 52 ألف وحدة سكنية للتدمير بنسب متفاوتة.

وأضاف، "رفح، التي أصبحت مدينة منكوبة، لم تعد قادرة على استيعاب سكانها المتضررين في ظل غياب حلول إيوائية مستدامة، مما يستدعي استجابة دولية عاجلة لإنقاذ السكان من خطر التشرد والمجاعة والأمراض".

وطالب المؤسسات بضرورة التدخل الفوري لتوفير 40 ألف خيمة ووحدة إيواء لسكان مدينة رفح، الذين وجدوا أنفسهم بلا مأوى بعد الدمار الهائل الذي لحق بمنازلهم جراء العدوان الإسرائيلي.

وناشد الصوفي، كافة الجهات الدولية والإنسانية للقيام بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه سكان رفح، والعمل على توفير مستلزمات الإيواء الأساسية، بما يضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة للنازحين الذين يعانون أوضاعًا مأساوية غير مسبوقة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #الدمار في رفح

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