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الصِّحَّة:31 شهيدًا وصلوا إلى مستشفيات غزَّة خلال الـ 24 ساعة الماضية

06 فبراير 2025 . الساعة 12:52 بتوقيت القدس
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أصدرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، تقريرها الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة الذي استمرَّ 15 شهرًا.

وقالت وزارة الصحة، إنّ 31 شهيدًا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، منهم 28 شهيدا انتشال وشهيد متأثر بجراحه، وشهيدين جديدين و4 إصابات  خلال 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان إلى 47,583 شهيدا و 111,633 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #شهداء غزة #طوفان الأقصى

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