الاحتلال يشنُّ حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضَّفَّة والقدس

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات في مدن وقرى محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

واعتقلت قوات الاحتلال غسان الطحلاوي وعاثت خرابًا في محتويات منزله، في بلدة عتيل شمال طولكرم، فيما أجرت قوات الاحتلال عمليات تفتيش وحققت ميدانيًا مع الأهالي خلال اقتحام منازلهم في مخيم الفارعة جنوب طوباس وذلك ضمن العدوان العسكري الواسع الذي يشنه الاحتلال لليوم الخامس على التوالي.

وفي بلدة برقين غربي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يزن الشايب من منزله، كما اعتقلت المطارد محمد أبو خليفة “جمايكا” من مخيم جنين، في البلدة.

وفي مدينة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة كروم عاشور في مدينة نابلس، قرية سالم شرق نابلس، بلدة برقين غرب جنين، مخيم بلاطة شرق نابلس، مخيم شعفاط في القدس، وشنت حملة مداهمات.

وخلال حملة مداهمات في نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود خليل شحادة من بمخيم بلاطة شرقي المدينة.

وانسحبت قوات الاحتلال من مدينة نابلس بعد اعتقال الشاب عمر حرزالله من شارع تل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب المقدسي أمين محمد العباسي من منزله في حي عين اللوزة ببلدة سلوان.

المصدر / وكالات