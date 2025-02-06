مستوطنون يقطعون أسلاكًا كهربائية شمال غرب أريحا

أقدم مستوطنون، فجر اليوم الخميس، على قطع أسلاك كهربائية تغذي عدداً من مساكن المواطنين ومدرسة في تجمع عرب المليحات، شمال غرب مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن عدداً من المستوطنين اقتحموا التجمع وقطعوا أسلاكاً كهربائية عن 5 عائلات في قرية عرب المليحات، وعن مدرسة عرب الكعابنة الأساسية في التجمع.

وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات إن مستوطنين اقتحموا التجمع البدوي تحت حماية قوات الاحتلال، وقطّعوا كوابل بالكهرباء التي تغذي 5 مساكن في عرب المليحات، ومدرسة عرب الكعابنة الأساسية، ما أدى إلى حرمان السكان من مصدرهم الوحيد للطاقة.

ويتعرض تجمع عرب المليحات في منطقة المعرجات شمال غرب أريحا لهجمات واعتداءات متكررة يشنها المستوطنون، بهدف التضييق على سكان التجمع وإجبارهم على الرحيل عنه قسرا.

المصدر / وكالات