فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تواصل الرَّفض الدَّولي لمقترح ترامب "بشأن غزَّة"

المُحرَّرة اللحام.. نالتْ حرِّيَّتها يوم محاكمتها

(إسرائيل) تمنع العلاج عن صحفيي غزَّة الجرحى: معاناةٌ بلا نهاية

حماس تُوافق على تسليم جثامين عائلة "بيبس" وهذه تفاصيل تنفيذ العمليَّة

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 6 فبراير

الاحتلال يُفجِّر غرفةً بمنزل في مدينة نابلس

مقتل ضابط وجندي من جيش الاحتلال في "غلاف غزة" والإعلام العبري يُعلِّق: حدثٌ صعب

الدِّفاع المدني: الوضع مأساويٌّ جدًا تزامنًا مع ذروة المنخفض الجوي الذي يشهده القطاع

"حصارٌ وتفجير منازل".. الاحتلال يُواصل عدوانه على شمال الضَّفَّة الغربيَّة

خمس أوراق كفيلة بإحباط مخطط التهجير

"بحماية قوَّات الاحتلال"

مستوطنون يقطعون أسلاكًا كهربائية شمال غرب أريحا

06 فبراير 2025 . الساعة 10:25 بتوقيت القدس
...

أقدم مستوطنون، فجر اليوم الخميس، على قطع أسلاك كهربائية تغذي عدداً من مساكن المواطنين ومدرسة في تجمع عرب المليحات، شمال غرب مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن عدداً من المستوطنين اقتحموا التجمع وقطعوا أسلاكاً كهربائية عن 5 عائلات في قرية عرب المليحات، وعن مدرسة عرب الكعابنة الأساسية في التجمع.

وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات إن مستوطنين اقتحموا التجمع البدوي تحت حماية قوات الاحتلال، وقطّعوا كوابل بالكهرباء التي تغذي 5 مساكن في عرب المليحات، ومدرسة عرب الكعابنة الأساسية، ما أدى إلى حرمان السكان من مصدرهم الوحيد للطاقة.

ويتعرض تجمع عرب المليحات في منطقة المعرجات شمال غرب أريحا لهجمات واعتداءات متكررة يشنها المستوطنون، بهدف التضييق على سكان التجمع وإجبارهم على الرحيل عنه قسرا.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#اعتداءات المستوطنين #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة