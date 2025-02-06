تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 6 فبراير

يستمر تأثر الحالة الجوية في فلسطين، اليوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025، بالمنخفض الجوي الذي يتمركز شمال الأراضي السورية.

ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً جداً وماطراً وعاصفاً خلال ساعات الفجر والصباح، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بالرعد وتساقط البَرَد خاصة فوق الجبال، وبهبات قوية من الرياح تلامس حاجز 80-90 كم ساعة في بعض الأوقات.

وفي ساعات الظهيرة تتراجع حدة الأمطار وتتراجع الرياح مع بقائها نشطة - قوية أحياناً، ويستمر هطول زخات متفرقة من المطر على فترات في أغلب المناطق مساءً وليلاً، ويكون الطقس شديد البرودة، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: يوجد فرصة كبيرة لسقوط أمطار.

- الأجواء نهارًا: غائمة وماطرة.

- الأجواء ليلًا: شديدة البرودة.

- الرياح: نشطة بشكلٍ كبير وتتراوح سرعتها ما بين 80-90 كم/س

المصدر / فلسطين أون لاين