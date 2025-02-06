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بالصور الاحتلال يُفجِّر غرفةً بمنزل في مدينة نابلس

06 فبراير 2025 . الساعة 08:03 بتوقيت القدس
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الاحتلال يُفجِّر غرفةً بمنزل في مدينة نابلس

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، غرفة سكنية واعتقلت شابين خلال اقتحام مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة كروم عاشور بمدينة نابلس، وداهمت بناية سكنية ونفذت فيها عمليات تفتيش، قبل أن تفجر غرفة في الطابق الأول.

وذكرت المصادر، أنه سُمع دوي انفجار كبير بحي كروم عاشور، تبعه تصاعد كثيف للدخان، موضحة أن المنزل المستهدف مأهول ويعود للمواطن محمد حسن قريناوي.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمر عمار حرز الله بعد مداهمة منزله في حي النور غربي مدينة نابلس.

وقالت مصادر صحفية، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة للاجئين شرقي مدينة نابلس، واقتحمت آلياته كذلك بلدات بُرقة وسبسطية شمال غرب نابلس.

المصدر / وكالات
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