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مقتل جندي "إسرائيلي" وإصابة آخرين في "غلاف غزة" والإعلام العبري يُعلِّق: حدثٌ صعب

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مقتل جندي "إسرائيلي" وإصابة آخرين في "غلاف غزة" والإعلام العبري يُعلِّق: حدثٌ صعب

06 فبراير 2025 . الساعة 07:11 بتوقيت القدس
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مقتل جندي "إسرائيلي" وإصابة آخرين في "غلاف غزة" والإعلام العبري يُعلِّق: حدثٌ صعب

كشفت مواقع عبرية، صباح اليوم الخميس، عن حدثٍ صعب تعرَّض له جنود الاحتلال في غلاف غزة"، أدى لمقتل جندي وإصابة آخرين.

وقال موقع "حدشوت هبيزك" العبري، إنَّ حدثًا صعبًا وقع في "غلاف غزة"، ما أدى لمقتل جندي "إسرائيلي" وإصابة 4 آخرين عقب انهيار مبنى ورافعة على الجنود "الإسرائيليين" بسبب قوة الرياح.

ويُذكر، أن فلسطين تتعرض لمنخفض جوي يعتبر المنخفض القطبي الأول هذا الموسم، ويتسم ببرودة كبيرة ولافتة، خاصةً في سرعة الرياح التي تصاحبه هبات قوية أحياناً خاصة ما بين مساء الأربعاء وحتى نهار الخميس، لتتجاوز بعض هبات الرياح حاجز 80/90 كم/الساعة.

ووفقًا لآخر اعترافات الاحتلال حول حصيلة قتلاه، نقلت القناة 12 العبرية، تصريحات رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي المعين اللواء احتياط إيال لزامير، أن 5942 عائلة إسرائيلية جديدة انضمت إلى قائمة الأسر الثكلى خلال عام 2024، بينما تم استيعاب أكثر من 15 ألف مصاب في نظام إعادة التأهيل.

وتعتبر هذه المعلومات أحدث بيانات للجيش عن خسائره بالحرب، بينما كانت الإحصاءات قبلها تشير إلى أن عدد القتلى منذ عملية طوفان الأقصى فقط 1800 من ضمنهم حوالي 400 جندي بالعملية البرية في غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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