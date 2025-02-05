قطر: نحضر للمرحلة الثَّانية من مفاوضات اتِّفاق وقف إطلاق النَّار في غزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن قطر تحضّر للمرحلة الثانية من مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الأنصاري، في تصريح لقناة "فوكس نيوز" الأميركية، "نحضر للمرحلة الثانية من المفاوضات التي من المقرر أن تبدأ في أي يوم، معربًا عن أملة أن تؤدي المرحلة الثانية لإعادة البناء والسلام المستدام بالمنطقة.

وأكد الأنصاري، على أنه يجب البناء على الزخم الذي تم إنشاؤه عبر تنفيذ مرحلة الاتفاق الأولى.

وتتضمن مفاوضات المرحلة الثانية تفاصيل كثيرة، من بينها إعادة الإعمار، والإعلان الدائم عن وقف إطلاق النار، وترتيبات تبادل الأسرى.

ويشمل ملف الأسرى جميع التصنيفات، مثل: أصحاب الأحكام المؤبدة، والمعتقلين بعد السابع من أكتوبر، وأسرى حزب الله، مشيرًا إلى أن جميع هذه الملفات ستكون على طاولة التفاوض.

أما بشأن معبر رفح، فأوضح أن الاتفاق يقضي بأن يعمل وفق ترتيبات اتفاق 2005، وأن الحالات الإنسانية هي التي سُمح لها بالخروج في المرحلة الأولى، فيما سيتم متابعة عودة العالقين وفتح المعبر للحالات الأخرى في المرحلة الثانية.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد اللطيف القانوع، أمس الثلاثاء، بدء محادثات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

قال القانوع، في تصريحاتٍ صحافيَّة، إن "اتصالات ومفاوضات المرحلة الثانية بدأت، ونحن معنيون ومهتمون في المرحلة الحالية بالإيواء والإغاثة والإعمار لشعبنا في قطاع غزة".