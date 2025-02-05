بالأسماء.. قائمة تضم 53 أسيرًا من غزَّة وأماكن احتجازهم بمعسكرات الاحتلال

غزة/ فلسطين أون لاين

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، قائمة بأسماء 53 معتقلا من غزة تم الحصول على ردود بشأن أماكن احتجازهم.

وقالت الهيئة والنادي، إن هذه الردود تتضمن أماكن احتجاز الأسرى في السجون والمعسكرات الإسرائيلية، مبينة أن جزءا آخر لم تردهم معلومات بشأنهم، وسيتم إعادة الفحص عن مصيرهم بعد مرور شهر على الرد الأخير المتمثل بحسب جيش الاحتلال، أن لا معلومات بشأنهم.

وأوضحت الهيئة والنادي أنّ المعطى الوحيد المتوفر عن عدد المعتقلين من غزة، هو ما اعترفت به إدارة السّجون بداية شهر شباط / فبراير 2025 ويبلغ (1802) ممن صنفتهم (بالمقاتلين غير الشرعيين) بينهم نساء وأطفال، فيما لا يزال المئات رهن جريمة الإخفاء القسري.

فيما يلي قائمة أسماء الأسرى والمعتقلون وأماكن احتجازهم:

1. محمد ماهر داعور / سديه تيمان

2. محسن عبد اللطيف مهنا/ معسكر عوفر

3. عامر ماجد عيسى مسعود /عناتوت

4. عبد الله عبد العليم حسنين / معسكر عوفر

5. احمد خالد امين هجين /عناتوت

6. عبد الله محمد محمود حسان /سديه تيمان

7. أدهم كايد جمعة نجار /النقب

8. اياد احمد محمد عصفور /النقب

9. فارس موسى فارس طناني /عناتوت

10. محمد ابراهيم خليل جحا / معسكر عوفر

11. عبد الحكيم ايمن شافعي/ النقب

12. محمود ناصر أحمد هندي /سجن النقب

13. محمد خالد عودة زعرب

14. مهدي مصطفى نعمان حسنين / نفحة

15. عدي ذياب سمير مصري / عناتوت

16. حسين احمد مصباح أكي / معسكر عوفر

17. حمزة طلال خليل عسكري/ معسكر عوفر

18. محمود فتحي أحمد حواجرة/ سجن النقب

19. حسن احمد مصباح اكي / سجن بالقدس

20. محمد كامل محمود عقاد / سجن النقب

21. ابراهيم فؤاد نعمان جوارشة/سجن النقب

22. محمد ياسر نبهان شلايل/ سجن بيتاح تكفا

23. حسن ذيب سمور / سجن نفحة

24. اسامة يوسف شعبان ابو ربيع / عناتوت

25. امير يوسف موسى خليل / سديه تيمان

26. محمود سليم ذيب الاطرش / سديه تيمان

27. فتحي معين فتحي الريفي /مجيدو

28. محمد وهيب موسى شبات / معسكر عوفر

29. محمد عطا الله صبحي/ معسكر عوفر

30. موسى يوسف موسى خليل /سديه تيمان

31. فايز فخري احمد نفار / النقب

32. عبد الله فؤاد محمد شلح / النقب

كما ذكرت أسماء معتقلين من غزة وردت أسمائهم في زيارات سجن النقب لمعتقلي غزة وهم:

33. هاني محمد رياض السكني

34. حسن بدح

35. عوض هلو

36. خالد وليد جعبري

37. أدهم غراب

38. عز الدين أبو حسنة

39. موسى كريزم

40. مصلح أبو عميرة

41. أحمد مرتجى

42. محمد أبو عيدة

43. محمد أبو حية

44. محمود أبو حية

45. مالك نفار

46. علاء أبو عرام

47. أحمد أفول

48. علي صافي

49. أحمد القصاص

50. محمد أبو يوسف

51. أحمد أبو خاطر

52. سهير الرنتيسي

53. مصطفى أبو سعادة