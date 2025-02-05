الدفاع المدني بغزَّة: إرشادات مهمة للمواطنين للوقاية من مخاطر المنخفض الجوي

غزة/ فلسطين أون لاين

نشر جهاز الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، إرشادات للمواطنين من أجل الوقاية من مخاطر المنخفض الجوي، الذي يؤثر على طقس فلسطين هذه الساعات.

وحسب الأرصاد الجوية، فإن منخفضاً جوياً عميقا سيؤثر على المنطقة، مع حلول يوم الأربعاء، ويصل إلى قطاع غزة يوم الخميس، وقد توقعت أن تهطل خلاله أمطار غزيزة مع برودة متوسطة ورياح شديدة السرعة.

ويقول الراصد الجوي ليث العلامي، إن المنخفض الجوي القادم يعتبر المنخفض القطبي الأول هذا الموسم، لافتا إلى أنه يتسم ببرودة كبيرة ولافتة، وأنه سيكون هناك نشاطا كبيرا ولافتا على سرعة الرياح مع هبات قوية أحياناً خاصة ما بين مساء الأربعاء وحتى نهار الخميس، لتتجاوز بعض هبات الرياح حاجز 80/90 كم/الساعة.

وحذر أهالي قطاع غزة المقيمين بالقرب من البحر وعلى الشاطئ (النازحين) من ارتفاع أمواج البحر، وأشار إلى أن أمطار المنخفض ستبدأ ما بين صباح ونهار الأربعاء، وحتى نهار الخميس، وتشمل جميع المحافظات من شمال فلسطين المُحتلة مروراً بالضفة الغربية وقطاع غزة.

فيما يلي إرشادات الدفاع المدني للمواطنين للوقاية من مخاطر المنخفض الجوي: