الأونروا تعلن استمرار توزيع الطحين على هذه الفئات اليوم الأربعاء.. تعرّف عليها

أعلنت وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن استمرار توزيع كوبونات الطحين اليوم الأربعاء الموافق 5 فبراير 2025، وذلك ضمن جهودها لتوفير الدعم الغذائي لسكان قطاع غزة.

الفئات المستهدفة:

- العائلات المكونة من 3 أفراد (من حرف الألف إلى حرف الياء).

- باقي العائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر.

أماكن التوزيع

- مركز توزيع النصيرات: لسكان النصيرات والبريج والمغرقة.

- مركز توزيع هاي كلاس (أبو عريف) في دير البلح: لسكان دير البلح والمغازي والزوايدة.

- مركز المخاتير.

توضيحات هامة:

- سكان النصيرات والبريج والمغراقة: يتوجهون إلى مركز توزيع النصيرات.

- سكان دير البلح والمغازي والزوايدة: يتوجهون إلى صالة هاي كلاس شارع أبو عريف دير البلح.

نداء للمواطنين:

تدعو الأونروا جميع المواطنين المستهدفين إلى التوجه إلى المراكز المذكورة أعلاه وفقاً للتعليمات، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات والتعليمات المعمول بها، وذلك لضمان عملية توزيع سلسة ومنظمة.

المصدر / فلسطين اون لاين