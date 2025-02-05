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الأونروا تعلن استمرار توزيع الطحين على هذه الفئات اليوم الأربعاء.. تعرّف عليها

05 فبراير 2025 . الساعة 10:58 بتوقيت القدس
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أعلنت وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن استمرار توزيع كوبونات الطحين اليوم الأربعاء الموافق 5 فبراير 2025، وذلك ضمن جهودها لتوفير الدعم الغذائي لسكان قطاع غزة.

الفئات المستهدفة:

 - العائلات المكونة من 3 أفراد (من حرف الألف إلى حرف الياء).

 - باقي العائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر.

أماكن التوزيع

 - مركز توزيع النصيرات: لسكان النصيرات والبريج والمغرقة.

 - مركز توزيع هاي كلاس (أبو عريف) في دير البلح: لسكان دير البلح والمغازي والزوايدة.

 - مركز المخاتير.

توضيحات هامة:

- سكان النصيرات والبريج والمغراقة: يتوجهون إلى مركز توزيع النصيرات.

 - سكان دير البلح والمغازي والزوايدة: يتوجهون إلى صالة هاي كلاس شارع أبو عريف دير البلح.

نداء للمواطنين:

تدعو الأونروا جميع المواطنين المستهدفين إلى التوجه إلى المراكز المذكورة أعلاه وفقاً للتعليمات، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات والتعليمات المعمول بها، وذلك لضمان عملية توزيع سلسة ومنظمة.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#غزة

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