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إلى خليج غوانتانامو

الداخلية الأمريكية تعلن بدء أولى عمليات ترحيل المهاجرين "غير النظاميين"

05 فبراير 2025 . الساعة 11:05 بتوقيت القدس
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أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، كريستي نويم، بدء ترحيل مهاجرين غير نظاميين إلى خليج غوانتانامو بناء على أوامر الرئيس دونالد ترامب.

جاء ذلك في منشور على منصة إكس، الأربعاء، مرفقا بصور لأشخاص مكبلين مع جنود أميركيين.

وقالت نويم: "كان الرئيس ترامب واضحا جدا بشأن هذه القضية. سيتم احتجاز الأسوأ على الإطلاق في خليج غوانتانامو. بدأنا اليوم".

وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي، وقّع ترامب قانون "لاكين رايلي" لمنع المهاجرين غير النظاميين من دخول البلاد.

خليج غوانتانامو

وأمر ترامب بتجهيز منشأة في خليج غوانتانامو تكون قادرة على احتجاز 30 ألف شخص من "المهاجرين المجرمين"، وفق تعبيره، الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.

يذكر أن مجلسي الكونغرس أقرّا بدعم من بعض الديمقراطيين مشروع القانون الذي أُطلق عليه اسم "قانون لاكين رايلي" نسبة إلى طالبة جامعية أمريكية قتلها مهاجر غير نظامي.

ويعد هذا القانون "انتصارا قانونيا" كبيرا لترامب، الذي قال خلال العملية الانتخابية بأكملها إن أمن الحدود كان القضية الأكثر أهمية له، ما يسمح لحرس الحدود باعتقال المهاجرين غير النظاميين المتورطين في جرائم مختلفة دون أمر من المحكمة.

المصدر / وكالات
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#الداخلية الأمريكية #ترحيل المهاجرين من أمريكا #خليج غوانتانامو

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