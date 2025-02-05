شديد: عدوان الاحتلال على شمال الضَّفَّة لن يوهن عزم شعبنا ولن يوقف ضربات المُقاومة

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد الرحمن شديد، أن عدوان الاحتلال المتواصل على الضفة الغربية وخاصة على جنين وطولكرم ونابلس وطوباس، لن يوهن عزم شعبنا الصامد المرابط، ولن يوقف ضربات المقاومة المتصاعدة.

وأكد شديد في تصريحٍ صحفي، أن عمليات المقاومة والتي كان آخرها عملية طوباس البطولية أمس، تؤكد بأن المقاومة الفلسطينية مستمرة وهي مرتبطة بحقوق الشعب الفلسطيني، وستلقن الاحتلال دروسًا في الدفاع عن الوطن.

وشدّد على أن كل عمليات القتل والترهيب والإبادة التي تشنها حكومة الاحتلال وجيشها المهزوم لن تثني الفلسطينيين عن تحقيق أهدافهم وإنجاز حقوقهم الوطنية الفلسطينية.

وبيَّن شديد أن الاحتلال لا يمكن أن يردعَ هذا الشعب المنغرس الملتصق بأهدافه المشتبث بحقوقه وثوابته الوطنية.

وأوضح، أن كل محاولات الترهيب والتثبيط من هنا أو هناك، لن تحول أن يرد الشعب على كل الاعتداءات وأن يذيق العدو من صنوفِ الأعمال الفدائية.

ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بالاعتداء على المقدسات وإهانة الفلسطينيين وقتلهم وإبادتهم.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني ومقاومته سيشكلان درعًا حصينًا لحقوقهم وأهدافهم، مؤكدَا أن المقاومة مستمرة ومتصاعدة حتى تحقيق أهدافها.