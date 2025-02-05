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"تصريحاتٌ متناقضة وعدائيَّة"

حماس تدعو الرئيس الأمريكي للتَّراجع عن تصريحاته وتؤكد: شعبُنا لن يسمح لأيِّ دولةٍ في العالم احتلال أرضه

05 فبراير 2025 . الساعة 09:52 بتوقيت القدس
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أدانتْ حركة المقاومة الإسلامية حماس بأشد العبارات تصريحات الرئيس الأمريكي ترمب الرامية لاحتلال الولايات المتحدة الأمريكية قطاع غزة وتهجير شعبنا الفلسطيني منه.

وأكدت حماس في تصريحٍ صحفي، أن تلك التصريحات عدائية لشعبنا ولقضيتنا ولن تخدم الاستقرار في المنطقة وستصب الزيت على النار.

وشددت على أنها والشعب الفلسطيني وقواه الحية لن يسمحوا لأي دولة في العالم احتلال أرضنا أو فرض الوصاية على شعبنا الفلسطيني العظيم الذي قدًم أنهاراً من الدماء لتحرير أرضنا من الاحتلال ولإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس.

ودعت الإدارة الأمريكية والرئيس ترمب إلى التراجع عن تلك التصريحات غير المسؤولة والمتناقضة مع القوانين الدولية والحقوق الطبيعية لشعبنا الفلسطيني في أرضه. 

كما دعت حماس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة إلى الانعقاد العاجل لمتابعة تلك التصريحات الخطيرة، واتخاذ موقف حازم وتاريخي يحفظ لشعبنا الفلسطيني حقوقه الوطنية، وحقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#غزة

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