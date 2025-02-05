مكرمة سعودية لـ1000 حاج من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حصول فلسطين على مكرمة ملكية سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تقضي باستضافة 1000 حاج من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى، لأداء فريضة الحج لموسم 1446هـ-2025.

وتقدمت الوزارة بواجب الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على هذه المكرمة، التي لها أبلغ الأثر في تخفيف معاناة شعبنا الفلسطيني.

500 حاج لغزة

وأشار إلى أن هذه المكرمة سيتم توزيعها بالتساوي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بواقع 500 حاج لكل منهما، لضمان تحقيق أكبر قدر من العدالة في الاستفادة منها.

واختتم نجم تصريحه بالتأكيد على أن وزارة الأوقاف ستنسق مع جميع الجهات الرسمية في فلسطين، لضمان تنفيذ المكرمة على أكمل وجه، وتسهيل الإجراءات اللازمة كافة لتمكين المستفيدين من أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة.

المصدر / فلسطين أون لاين