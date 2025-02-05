مسؤول إسرائيلي: اجتماع ترامب ونتنياهو تجاوز أحلامنا

نقلت صحيفة معاريف عن مصدر سياسي إسرائيلي تأكيده أن نتائج لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فاقت كل "توقعات الحكومة الإسرائيلية وأحلامها".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كشف مساء أمس الثلاثاء عن خطة الولايات المتحدة للسيطرة على قطاع غزة الذي دمرته حرب الإبادة الإسرائيلية، وقال إنه يتطلع إلى أن تكون لأميركا "ملكية طويلة الأمد" في القطاع.

إعادة توطين

وجاء تصريح ترامب بعد وقت قصير من اقتراحه إعادة توطين دائم لسكان قطاع غزة في دول أخرى.

وقال ترامب إن "الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، وسنقوم بمهمة فيه أيضا"، وأضاف "سنطلق خطة تنمية اقتصادية (في القطاع) تهدف إلى توفير عدد غير محدود من الوظائف والمساكن لسكان المنطقة".

وأكدت حركة المُقاومة الإسلامية "حماس"، أن تصريحات ترمب حول مغادرة سكان قطاع غزة مرفوضة، وتعتبر وصفة لإنتاج الفوضى والتوتر

وصفة لإنتاج الفوضى

وقالت في تصريحٍ صحفي، إننا "نرفض تصريحات ترمب التي قال فيها "لا بديل أمام سكان قطاع غزة إلا مغادرته"، ونعتبرها وصفة لإنتاج الفوضى والتوتر في المنطقة".

وشددت على أن شعبنا في قطاع غزة لن يسمح بتمرير هذه المخططات، مؤكدًا أن المطلوب هو إنهاء الاحتلال والعدوان على شعبنا لا طرده من أرضه.

المصدر / فلسطين أون لاين