مدير معهد الأمل لـ"فلسطين أون لاين": 32 ألف يتيم أفرزتهم الحرب بحاجة لدعمٍ هائل

غزة/ نبيل سنونو

أفاد المدير التنفيذي لمعهد الأمل للأيتام نضال جرادة، بأن حرب الإبادة الجماعية خلفت 32 ألف طفل يتيم في قطاع غزة، وسط تعقيدات مختلفة واحتياجات كبيرة لدعمهم.

ومعهد الأمل الذي تأسس قبل 76 عامًا ويعتمد على التمويل الذاتي هو الجهة الوحيدة التي تقدم خدمة الإيواء للأيتام في قطاع غزة.

وقال جرادة لـ "فلسطين أون لاين" أمس، إن 23 ألف يتيم مسجلون في المعهد حتى تاريخه بينهم 4700 يتيم فقدوا الأب والأم و1900 آخرون فقدوا الأم.

وأوضح، أن هذا العدد من الأيتام يضاف إلى "الأعداد المهولة" من الأيتام التي كانت مسجلة في معهد الأمل وتتلقى خدماته قبل حرب الإبادة الجماعية بواقع 14 ألف يتيم بعضهم فقدوا ذويهم من جراء عدوانات سابقة.

وألقى ارتفاع أعداد الأيتام بعبء "كبير جدا" على معهد الأمل المعني بخدمة الإيواء، وفق جرادة.

وذكر أن الحرب التي شنها الاحتلال في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت 16 شهرا طالت جميع فئات المجتمع والمرافق الصحية والتعليمية وخلافه واستهدفت العائلات ما أسفر عن أعداد هائلة من الأيتام.

وشبه هذه الأعداد من الأيتام بالنظر إلى احتياجات التمويل بأنها "كقطاع وظيفي يحتاج دولة كاملة للإنفاق عليهم من حيث المأكل والمشرب والكسوة والدعم النفسي".

وبيَّن أن كل الأيتام الذين أفرزتهم الحرب خرجوا من تحت الأنقاض، منهم من نجا وحده وآخرون فقدوا الأب أو الأم ويعانون من صدمات نفسية.

ونبه إلى أن الفئة الأكثر هشاشة هي التي فقدت الأب والأم معا وأحيانا جميع الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية من جراء حرب الإبادة.

وقبل حرب الإبادة كان المعهد يؤوي 170 يتيمًا بما يشمل خدمات المأكل والمشرب والملبس والمدارس الخاصة والدروس الخصوصية والترفيه والملاعب والمواصلات وحلقات تحفيظ القرأن والمصروف الشخصي اليومي.

وعن تعقيدات تقديم الخدمة للأيتام خلال الحرب، قال جرادة: إنها أولها يتعلق بالجانب الأمني حيث توغل الاحتلال ثلاث مرات بالقرب من المعهد، ما دفع إدارته إلى اتخاذ قرار بأن كل يتيم يستضاف على مسؤوليته الشخصية.

والتعقيد الثاني، بحسب جرادة، يتعلق بالتمويل، مع فقد المعهد خلال الحرب مصادر مالية كان يستند إليها، وتضرر أجزاء كبيرة من مبانيه، واستهداف الاحتلال منظومة الطاقة الشمسية ومولد الكهرباء وبئر المياه.

وأوضح أن التعقيد الثالث يتمثل بوجود ثلاثة آلاف نازح في المعهد منهم 200 شخص فقط هم أيتام وأسرهم بما يعادل 43 أسرة.

ويلقي ذلك بظلاله على قدرة المعهد على تقديم خدمة الإيواء للأيتام.

ومعهد الأمل مقام على 27 دونما ويشتمل على ثمانية مبان تكتظ حاليا بالنازحين.

وناشد جرادة الجهات المختصة نقل النازحين المتواجدين في المعهد إلى أماكن أخرى لتمكينه من تقديم الخدمات لفئة الأيتام.

المصدر / فلسطين اون لاين