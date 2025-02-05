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"اسمحوا لهم العودة إلى ديارهم في حيفا ويافا وقراهم التي طُردوا منها قسرًا"

عقب دعوته لتهجير الفلسطينيين من غزَّة.. الأمير تركي الفيصل يوجِّه رسالةً لـ"ترمب"

05 فبراير 2025 . الساعة 08:58 بتوقيت القدس
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وجَّه الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد دعوته لتهجير الفلسطينين من غزة.

وقال الأمير الفيصل مخاطبًا ترامب، "عزيزي الرئيس ترامب، الشعب الفلسطيني ليس مهاجرا غير شرعي ليتم ترحيله إلي أراضي أخرى. الأراضي هي أراضيهم والمنازل التي إسرائيل دمرت منازلهم، وسوف يعيدون بناءها كما فعلوا ذلك بعد الهجمات الإسرائيلية السابقة عليهم".

وتابع: "معظم سكان غزة لاجئون، طردوا من ديارهم في "إسرائيل والضفة الغربية الآن" من قبل الإبادة الجماعية الإسرائيلية السابقة الهجوم عليهم في حربي 1948 و1967. 

وأشار إلى أنه إذا كان أهل غزة سينتقلون من بلادهم، فيجب السماح لهم بالعودة إلى ديارهم وإلى بساتين البرتقال والزيتون في حيفا ويافا ومدن أخرى والقرى التي هربوا منها أو طردوا قسرا منها من قبل "الإسرائيليين".

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
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#غزة

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