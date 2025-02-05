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لم ينجو أحد.. العثور على جثث ضحايا طائرة واشنطن بهذه الحصيلة النهائية

لم ينجو أحد.. العثور على جثث ضحايا طائرة واشنطن بهذه الحصيلة النهائية

05 فبراير 2025 . الساعة 09:06 بتوقيت القدس
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فرق تعمل على جمع أجزاء من جثث ضحايا طاشرة واشنطن

أعلنت السلطات الأمريكية عن العثور على جثث جميع الضحايا الذين لقوا حتفهم في حادث تصادم بين طائرة ركاب ومروحية عسكرية بالقرب من واشنطن الأسبوع الماضي، والبالغ عددهم 67 شخصًا. 

وقالت صباح اليوم إن فرق الإنقاذ إنه تم انتشال جثث جميع الضحايا من المياه الجليدية لنهر بوتوماك، بعد أن استمرت عمليات البحث والانتشال لعدة أيام.

الأسوأ منذ 2001

هذا الحادث يعد أسوأ مأساة جوية تشهدها الولايات المتحدة منذ عام 2001، حيث قُتل جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرتين. 

وأوضحت الفرق المشاركة في عمليات البحث أنه تم التعرف على هويات 66 ضحية بشكل مؤكد، بينما لا يزال يتم تحديد هوية واحدة. وأضافت أن جهودها تركز الآن على انتشال الحطام المتبقي في نهر بوتوماك. 

وتم انتشال المكونات الأولى للطائرة الاثنين، ويأمل المحققون في وكالة سلامة النقل الأمريكية إصدار تقرير أولي حول الحادث خلال 30 يومًا، مع العلم أن التحقيق الكامل قد يستغرق عامًا.

المصدر / وكالات
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