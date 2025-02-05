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"غزَّة ليستْ أرضًا مشاعًا"

الرَّشق: تصريحات ترمب بشأن "السَّيطرة على غزَّة" تخبُّط وجهل عميق بفلسطين والمنطقة

05 فبراير 2025 . الساعة 08:35 بتوقيت القدس
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أكد رئيس المكتب الإعلامي لحركة المُقاومة الإسلامية حماس عزت الرشق، أن تصريحات ترامب بشأن “السيطرة على غزة” تعكس تخبطاً وجهلًا عميقًا بفلسطين والمنطقة.

وقال الرشق في تصريحٍ صحفي، إن "غزة ليست أرضًا مشاعًا ليقرر أي طرف السيطرة عليها، بل هي جزء من أرضنا الفلسطينية المحتلة، وأي حل يجب أن يكون قائمًا على إنهاء الاحتلال وانجاز حقوق الشعب الفلسطيني، وليس على عقلية تاجر العقارات ، وعقلية القوة والهيمنة".

وأوضح، أن تصريحات ترامب تؤكد من جديد الانحياز الأمريكي الكامل مع الاحتلال والعدوان الصهيوني ضد شعبنا وحقوقه المشروعة.

وشدد على أن شعبنا الفلسطيني وقواه الحية، مسنودا بأمتنا العربية والإسلامية والأحرار في العالم ، سيحبط كل مخططات التهجير والترحيل.

وفي تصريحٍ سابق، لفت الرشق، إلى أن تصريحات ترامب محاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية والتنكر للحقوق الوطنية الثابتة.

وأشار، إلى أن الشعب في غزة أفشل خطط التهجير والترحيل تحت القصف على مدار أكثر من 15 شهرا وأنه لن يقبل بأي مخططات تهدف إلى اقتلاعه من جذوره.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#غزة

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