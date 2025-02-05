الاحتلال يشنُّ حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضَّفَّة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة بالصفة الغربية.

في نابلس، رشق الشبان آليات الاحتلال المقتحمة لبلدة تل جنوب غرب نابلس، بوابل من الحجارة، في وقت تعرض فيه بلدات وقرى مدينة نابلس لحملة اقتحامات ودهم تخللها اعتقال عدد من المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أغيد لؤي نصار بعد اقتحام منزله وتخريب محتوياته في بلدة مادما، بينما اعتقلت الشاب بسام يدك بعد اقتحام منزله في قرية قوصين جنوب غرب نابلس، والشاب محمود غانم بعد مداهمة منزله في بلدة صرة.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، المساكن ومخيم عسكر الجديد، حيث دهمت عدة منازل واعتدت على سكانها، كما اعتقلت الشاب مروان بشكار، وقامت بتحطيم صرح الشهيد مالك شرقاوي في المخيم.

وفي رام الله، اقتحمت قوة خاصة من جيش الاحتلال بناية سكنية في حي أم الشرايط بمدينة البيرة، واعتقلت الشيخ أحمد قاسم.

في الخليل، قالت مصادر صحفية، إن قوات الاحتلال داهمت محيط ديوان أبو سنينة في المنطقة الجنوبية بالخليل، واقتحمت منزل الأسيرين المحررين بصفقة تبادل الأسرى أكرم و نصر أبو اسنينة ، واعتقل عدد من أقاربهما والجيران في المنطقة.

وذكرت مصادر محلية، أن الاعتقالات طالت نحو 30 مواطناً من عائلة أبو سنينة وزوز وبدوي وأبو ميالة وارفاعية.

واقتحمت قوات الاحتلال، مساء أمس، مخيم الفوار جنوب الخليل وداهمت وفتشت عددا من المنازل.

كما اعتقل جيش الاحتلال متضامنة أجنبية مع الفلسطينيين في منطقة تل أرميدة وسط مدينة الخليل.

المصدر / وكالات