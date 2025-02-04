كتائب القسام تشيَّع عضو مجلسها العسكريِّ غازيّ أبو طمَّاعة في دير البلح.. ماذا نعرف عنه؟

غزة/ فلسطين أون لاين

شيّع أهالي دير البلح وسط قطاع غزة، عضو المجلس العسكري في كتائب "القسام" غازي أبو طماعة، بمشاركة العشرات من عناصر كتائب "القسام"، حيث جابوا شوارع المدينة قبل مواراته الثرى في المقبرة.

ولد غازي أبو طماعة عام 1973، في كنف عائلة متجذرة في أرض فلسطين، ونشأ على حب الوطن والدفاع عنه.

ومنذ صغره، كان يدرك أن هذا الطريق محفوف بالمخاطر، لكنه مضى فيه بعزم، مؤمنًا بأن الحرية لا تأتي بلا ثمن.

كرّس غازي أبو طماعة حياته للمقاومة، متدرجًا في صفوف كتائب عز الدين القسام، حتى أصبح أحد القادة البارزين، حيث تولى ركن الأسلحة والخدمات القتالية، وكان له دورٌ محوري في تطوير قدرات المقاومة العسكرية، سواء في تصنيع الأسلحة أو تطوير منظومة الإمداد اللوجستي.





وأعلن جيش الاحتلال في آذار/مارس اغتيال أبو طماعة إلى جانب نائب قائد "كتائب القسام" مروان عيسى، في حين لم تعلن الكتائب استشهاده، قبل أن يخرج الناطق الرسمي باسم "القسام" أبو عبيدة قبل أيام، ويعلن استشهاد القائد العام للكتائب محمد الضيف إلى جانب عدد من القادة، من بينهم غازي أبو طماعة ومروان عيسى.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، تتواصل أعمال البحث عن جثامين شهداء فلسطينيين تحت أنقاض المنازل والمباني المدمرة، حيث يتسبب نقص الإمكانيات في صعوبة انتشال المئات منها.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.





