لليوم ال 15 على التَّوالي... الاحتلال يكثِّف عدوانه "الوحشيُّ" على مخيَّمات جنين وطولكرم

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مخيمات جنين وطولكرم في الضفة الغربية، لليوم الـ15على التوالي، ملحقا تدميرا وتخريبا ممنهجا للبني التحتية والمنازل، وإجبار السكان بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن على الخروج من منازلهم، واعتقال عدد من الأهالي، وسط تردي الأوضاع المعيشية هناك.

حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منازل مواطنين في أحياء مختلفة بمدينة ومخيم طولكرم لثكنات عسكرية، تزامنا مع استمرار العدوان الاسرائيلي عليها لليوم التاسع على التوالي.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال دفعت بمزيد من فرق المشاة إلى أحياء المدينة، مؤكدة أنها استولت عليها بعد إجبار سكانها على مغادرتها، وحولتها إلى ثكنات عسكرية.

ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى مخيم طولكرم، الذي يتعرض لحصار مشدد منذ 9 أيام، فيما ينتشر جنود الاحتلال في أحياء المخيم، ويداهمون منازل المواطنين، ويخربون محتوياتها، ويهجرون ٍسكانها منها قسرا.

وألقت مسيرات إسرائيلية قنابل على منازل الفلسطينيين بمنطقة طلعة الغبز في المدينة، في حين اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال عند الشارع العسكري بجنين.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين، ودهمته من المدخل الرئيس، قرب المستشفى الحكومي.

وفي مخيم الفارعة في طوباس، دارت اشتباكات دارت بين مقاومين وقوات الاحتلال، ويشهد المخيم وبلدة طمون جنوب طوباس، اقتحاما إسرائيليا تخلله مداهمة منازل وتهجير سكانها قسرا وتحويلها لثكنات عسكرية ومراكز تحقيق.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة رمانة غرب جنين، ودفعت بفرق من المشاة إلى شوارع البلدة، وبين أحيائها.

يذكر أن بلدات جنين وقراها تشهد اقتحامات متكررة، بشكل يومي، منذ بدء عدوان الاحتلال غير المسبوق على مدينة جنين ومخيمها قبل 15 يوما، أسفر حتى اللحظة عن 26 شهيدا، وعشرات الإصابات والاعتقالات.

كما فجر الاحتلال أكثر من 100 منزل، فضلا عن التدمير الواسع في الممتلكات والبنية التحتية، ونزوح قسري لمئات الآلاف.

من جهتها، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، إن الوضع في مخيم جنين شمال الضفة الغربية "يسير نحو اتجاه كارثي وجميع سكانه غادروه"

جاء ذلك في تصريحات لمديرة التواصل والاعلام في الأونروا، جولييت توما، خلال المؤتمر الصحفي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، وفق ما ذكره موقع "أخبار الأمم المتحدة".

وقالت توما: "الوضع في مخيم جنين في الضفة الغربية يسير نحو اتجاه كارثي"، مشيرا إلى أنه وفقا لتقارير الأونروا فإن "جميع سكان المخيم غادروه بحلول هذا الصباح".

وأشارت إلى أن "خدمات الوكالة انقطعت داخل المخيم لعدة أشهر متتالية، ثم توقفت تماما في أوائل كانون الأول" الماضي، موضحة أن "سلسلة التفجيرات في المخيم من قبل القوات الإسرائيلية، الأحد الماضي، أدت إلى تدمير أو تضرر 100 منزل بشدة".