الإعلام العبري يكشف هوية الجنود القتلى في كمين "حاجز تياسير" قرب طوباس

وكالات/ فلسطين أون لاين

كشفت تقارير عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، هوية القتلى الجنود في عملية إطلاق نار نفذها مقاوم فلسطيني قرب حاجز تياسير العسكري قرب طوباس شمال الضفة الغربية.

وقالت القناة 12 العبرية، إن جنديين "إسرائيليين" بينهم قائد كتيبة قُتلا صباح اليوم فيما أُصيب 6 آخرين في عملية إطلاق نار قرب طوباس.

كما رصدت التحقيقات، أن القوة التي تعرضت للهجوم في تياسير تتبع لكتيبة احتياط وصلت حديثًا لتعزيز الموقع، وقد أدى إلى مقتل قائد الكتيبة كما قُتل جندي آخر منها قبل حوالي 10 أيام.

من جانبها، نقلت القناة 12 العبرية، عن تحقيقات أولية أجراها الجيش الإسرائيلي، أن هجوم تياسير كان منظمًا ومدروسًا، وتم تنفيذه على مرحلتين، شملت الأولى إطلاق النار عند الحاجز، بينما امتدت الثانية إلى داخل التحصينات العسكرية.

وذكرت القناة العبرية، أن جميع القتلى والمصابين في العملية هم من عناصر الجيش الإسرائيلي، وبلغ عددهم 6 أشخاص.

وهما بالأسماء، الرقيب عوفر يونج، 39 عامًا، من تل أبيب، قائد مجموعة في الكتيبة 8211.





أما القتيل الأخر، فهو الرقيب احتياط ابراهام تسفيكا فرديمان، 43 عاما، سكان مستوطنة معيان، جندي بالكتيبة 8211.





وقال المحلل العسكري آفي اشكنازي لصحيفة معاريف العبرية، إن حادثة حاجز التيسير تكشف عن نقاط ضعف خطيرة في أداء الجيش الإسرائيلي، خاصة فيما يتعلق باليقظة والاستعداد، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق شامل سيحدد الأسباب الدقيقة لهذا الإخفاق وما يمكن القيام به لمنع تكراره.

وأضاف أشكناوي، لصحيفة معاريف العبرية، أن "هذه الحادثة تؤكد أهمية تعزيز الإجراءات الأمنية وتحسين التنسيق بين الوحدات العسكرية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة".

كما أكد، أن مثل هذه الحوادث قد تؤثر سلبًا على الروح المعنوية للجنود وتزيد من الشكوك حول كفاءة الجيش.